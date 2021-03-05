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Газета "Кишиневские новости"

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Додон: В Молдове может быть объявлен режим ЧП

05 марта
15:58 2021
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Чрезвычайная ситуация может быть объявлена как в связи с COVID-19, так и по причине того, что невозможно выполнение конституционных норм.

Если мы окажемся в полном тупике, парламент может объявить чрезвычайную ситуацию, чтобы предоставить временному правительству дополнительные полномочия, которые позволят внести поправки в бюджет, заявил Игорь Додон в ходе прямой трансляции.

Председатель ПСРМ отметил, что закон предусматривает эту ситуацию, но в то же время он выразил надежду, что до такого момента ситуация не дойдет.

«Будет объявлена чрезвычайная ситуация или нет, решит при необходимости парламент. Чрезвычайная ситуация может быть объявлена как в связи с COVID, но и еще по одной причине – в случае, если невозможно обеспечить конституционные нормы и законы. Мы в такой ситуации и можно объявить чрезвычайную ситуацию, чтобы дать дополнительные компетенции правительству для внесения поправок в бюджет, для выделения средств медикам и на вакцину. И такой может быть сценарий, если будет полный тупик. Мы не может оставить людей страдать и далее. Надеюсь, что до такого решения дело не дойдет», – заявил лидер ПСРМ.

Додон уточнил, что в парламенте нет правящей коалиции, а существует парламентское большинство, которое поддерживает кандидата на должность премьер-министра.

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