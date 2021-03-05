Такого мнения придерживается большинство экспертов-участников опроса «Политический рейтинг-февраль 2021 г.», проведенного компанией «Intellect Group».

Данные опроса свидетельствуют, что 62% принявших участие в опросе, убеждены в том, что досрочные не выведут страну из политического тупика, а 31% верят, что проблема может быть разрешена таким способом. 7% респондентов затруднились с ответом.

В то же время из общего числа опрошенных 44% заявили, что досрочные не приведут к выходу из политического кризиса, а 42% уверены в обратном.

В ходе исследования были задействованы 20 политических аналитиков, 10 международных экспертов, журналистов, в том числе из РФ, Румынии, Украины, США и Франции. Данные собирались в течение февраля 2021 года.