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Газета "Кишиневские новости"

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Процесс вакцинации диктует моду

05 марта
11:17 2021
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В Великобритании продавцы одежды заметили новую модную тенденцию: моделей с открытыми плечами уже продано как минимум вдвое больше, чем до начала вакцинации. Серьезно вырос спрос и в интернет-магазинах. Ведь прививку, как известно, делают путем инъекции в руку, для чего необходимо снимать верхнюю одежду. Однако это неудобно. А вот если модель с открытыми плечами, процесс вакцинации становится для пациента удобнее, к тому же многие хотят элегантно выглядеть и во время процедуры. 

Дизайнеры удивлены, но уже успели сориентироваться и выдают в продажу модели с открытыми плечами на любой вкус, сообщает vokrugsveta.ua.    

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