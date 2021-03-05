В Великобритании продавцы одежды заметили новую модную тенденцию: моделей с открытыми плечами уже продано как минимум вдвое больше, чем до начала вакцинации. Серьезно вырос спрос и в интернет-магазинах. Ведь прививку, как известно, делают путем инъекции в руку, для чего необходимо снимать верхнюю одежду. Однако это неудобно. А вот если модель с открытыми плечами, процесс вакцинации становится для пациента удобнее, к тому же многие хотят элегантно выглядеть и во время процедуры.

Дизайнеры удивлены, но уже успели сориентироваться и выдают в продажу модели с открытыми плечами на любой вкус, сообщает vokrugsveta.ua.