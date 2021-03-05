У семьи Тэйлор, живущей в американском штате Северная Каролина, двор и дом охраняет необычный сторож – большой петух. Он достался супругам от знакомого, но о том, какой характер у птицы, Тэйлоры не догадывались.

А петух оказался очень своенравным и обладающим повышенным чувством собственности. Птица постоянно разгуливает вокруг дома и ревностно охраняет территорию, которую считает своей. И когда приезжает курьер или почтальон, для них большая проблема не то что войти во двор, но даже оставить коробку или пакет у калитки. Петух кидается на гостей, которых считает незваными, и отгоняет их весьма неучтиво. Из-за этого хозяевам приходится постоянно извиняться за поведение своего питомца, сообщает «Meduza».