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Газета "Кишиневские новости"

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В «мусоре» из МИДа Украины нашли 16 килограммов золота

03 марта
22:38 2021
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Два сотрудника украинского посольства в Польше задержаны при попытке контрабанды подакцизных товаров, сообщает «Страна».

В грузовом транспортном средстве с дипломатическими номерами перевозились: 16 килограмм золотых изделий, сигареты на полтора миллиона гривен, 140 тысяч долларов США, 67,2 тысячи евро и 11,6 тысячи польских злотых. По этому случаю глава внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба заявил: «Случай для МИДа вопиющий. Убежден, важно выносить такие случаи наружу, делать их публичными. Надо сломать позорный подход «не выносить сор из избы». Его как раз надо выносить. Иначе будем жить в мусоре». Дипломаты-контрабандисты отозваны на родину.  

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