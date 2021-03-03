Депутат ПСРМ Владимир Односталко раскритиковал попытки отдельных политиков без медицинского диплома дискредитировать вакцину «Sputnik V». По мнению парламентария, политизация процесса вакцинации является прямой атакой на здоровье народа.

Односталко считает, что в результате заявлений политиков население потеряет доверие в эффективность вакцинации. Он считает, что процесс иммунизации должен проходить добровольно вакцинами, которые сертифицированы в Молдове, а политики должны помочь медикам в информировании о важности вакцинации.

«К сожалению, поведение некоторых политиков провоцирует недоверие граждан к вакцинации. ПСРМ никогда не выступало против какой-либо вакцины. Препараты, вне зависимости от производителя, являются мировым достоянием. Сегодня все страны мира стремятся массово вакцинировать население», – отметил Односталко.

Депутат ПСРМ сообщил, что в Молдове авторизированы три типа вакцины, а отдельные политики искусственно создают препятствия для сертификации российского медикамента.

«Авторизация этих трех типов вакцины не произведена политиками, а специалистами, академиками, медиками. По мнению некоторых, «Sputnik V» – плохая вакцина. Это что-то выходящее за рамки здравого смысла. Сегодня европейские страны приняли эту вакцину, ее широко используют. Сегодня весь мир стремится получить «Sputnik V», как и другие вакцины», – отметил Односталко.

Агентство по медикаментам авторизировало вакцины, включенные ВОЗ в Список для срочного использования Pfizer/BioNTech, AstraZeneca и «Sputnik V».