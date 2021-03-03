Кто в Молдове политизирует процесс вакцинации
Депутат ПСРМ Владимир Односталко раскритиковал попытки отдельных политиков без медицинского диплома дискредитировать вакцину «Sputnik V». По мнению парламентария, политизация процесса вакцинации является прямой атакой на здоровье народа.
Односталко считает, что в результате заявлений политиков население потеряет доверие в эффективность вакцинации. Он считает, что процесс иммунизации должен проходить добровольно вакцинами, которые сертифицированы в Молдове, а политики должны помочь медикам в информировании о важности вакцинации.
«К сожалению, поведение некоторых политиков провоцирует недоверие граждан к вакцинации. ПСРМ никогда не выступало против какой-либо вакцины. Препараты, вне зависимости от производителя, являются мировым достоянием. Сегодня все страны мира стремятся массово вакцинировать население», – отметил Односталко.
Депутат ПСРМ сообщил, что в Молдове авторизированы три типа вакцины, а отдельные политики искусственно создают препятствия для сертификации российского медикамента.
«Авторизация этих трех типов вакцины не произведена политиками, а специалистами, академиками, медиками. По мнению некоторых, «Sputnik V» – плохая вакцина. Это что-то выходящее за рамки здравого смысла. Сегодня европейские страны приняли эту вакцину, ее широко используют. Сегодня весь мир стремится получить «Sputnik V», как и другие вакцины», – отметил Односталко.
Агентство по медикаментам авторизировало вакцины, включенные ВОЗ в Список для срочного использования Pfizer/BioNTech, AstraZeneca и «Sputnik V».