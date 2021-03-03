Годовой доход в 1 млн леев, две роскошные квартиры, два земельных участка, два банковских счета и автомобиль. Такое имущество задекларировала Анна Ревенко – советник Майи Санду по вопросам национальной безопасности.

Из документов, представленных в Агентство по неподкупности, выясняется, что в прошлом году ее доход составил почти 850 тыс. леев или около 70 тыс. леев в месяц. Ревенко владела двумя автомобилями, один из которых продала – Toyota Avensis за 2000 евро. У нее есть и Honda стоимостью в 150 тыс. леев.

Анна Ревенко – владелица двух квартир, которые были приобретены в 2018 году. Первая – площадью в 123 кв.м. оценена в 241 738 леев или 12 тыс. евро. Вторая – в 113 кв.м. – стоит 1 073 211 леев или 50 тыс. евро. У советницы Майи Санду есть и два земельных участка.

Кроме того, она располагает двумя банковскими счетами – на сумму 2 862 евро, и на 136 137 леев.

Напомним, Анна Ревенко в бытность директором Центра по борьбе с трафиком людей при МВД обвинялась в сокрытии многомиллионного состояния. Так, согласно одному из документов Национальной комиссии по неподкупности от 2015 года, Анна Ревенко не указала в декларации за 2013 год наличие одной квартиры из четырёх, которыми она владеет вместе с мужем. Недвижимость эта далеко не рядовая, а площадью в 144.9 кв.м. Тогда инспекторы установили, что советница Майи Cанду не задекларировали и три нежилых помещения, три земельных участка и автомобиль.

Но и это не все нарушения. Анна Ревенко, будучи сотрудником МВД, заявила, что не имеет финансовых активов. Однако, по запросу инспекторов, коммерческие банки сообщили, что у семьи Ревенко в наличии 12 банковских счетов. Тогда же советница Майи Санду, которая занимается обороной и национальной безопасностью Молдовы, не сообщила и о 20 % доли в торговой фирме, а также о том, что муж владеет двумя компаниями.