На сегодняшний день в стране 168143 человека прошли лечение и 4026 умерли от инфекции COVID-19.

На 3 марта в Молдове подтверждены 189397 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 10206 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 17155 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 3960 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 322 в крайне тяжелом состоянии (56 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).