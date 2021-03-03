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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 3 марта 168143 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 3 марта 168143 излечившихся
03 марта
22:07 2021
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На сегодняшний день в стране 168143 человека прошли лечение и 4026 умерли от инфекции COVID-19.  

На 3 марта в Молдове подтверждены 189397 случаев заражения новым коронавирусом.   

В настоящее время 10206 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 17155 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 3960 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 322 в крайне тяжелом состоянии (56 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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