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Газета "Кишиневские новости"

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Виктора Богатько обязали выплатить 60 тыс. леев по делу о коррупции

Виктора Богатько обязали выплатить 60 тыс. леев по делу о коррупции
03 марта
14:17 2021
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Апелляционный суд Бельц оставил в силе вердикт первой инстанции в деле о торговле влиянием в отношении мэра Рышкань, по которому Виктору Богатько был назначен штраф в размере 60 тыс. леев. В то же время суд сохранил в силе решение о взыскании материального ущерба ( 4 тысячи долларов США) и возмещении расходов на адвокатов (5 тысяч леев).

Апелляционный суд Бельц отменил решение первой инстанции в части освобождения Виктора Богатько от ответственности по другим обвинениям.

Напомним: избранный на должность мэра Рышкань по спискам «Нашей Партии» Виктор Богатько в 2018 году был осужден за торговлю влиянием – согласно материалам дела, он вымогал 5 тысяч долларов за содействие в приватизации недвижимости.

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