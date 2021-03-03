Апелляционный суд Бельц оставил в силе вердикт первой инстанции в деле о торговле влиянием в отношении мэра Рышкань, по которому Виктору Богатько был назначен штраф в размере 60 тыс. леев. В то же время суд сохранил в силе решение о взыскании материального ущерба ( 4 тысячи долларов США) и возмещении расходов на адвокатов (5 тысяч леев).

Апелляционный суд Бельц отменил решение первой инстанции в части освобождения Виктора Богатько от ответственности по другим обвинениям.

Напомним: избранный на должность мэра Рышкань по спискам «Нашей Партии» Виктор Богатько в 2018 году был осужден за торговлю влиянием – согласно материалам дела, он вымогал 5 тысяч долларов за содействие в приватизации недвижимости.