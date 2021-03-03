В повестку дня Парламентской комиссии по праву, назначениям и иммунитету был вынесен Законопроект о люстрации. В его обсуждении отказались принимать участие депутаты правых партий. Василе Боля, председатель Комиссии, заявил, что комиссия не приняла никакого решения, а судьба законодательной инициативы решится в ходе пленарного заседания парламента.

– Жаль, что некоторые наши коллеги ушли с заседания Комиссии. Возможно, тема судей была только предлогом. Мое мнение состоит в том, что сегодня в комиссии обсуждались и другие важные проекты, такие как законопроект о люстрации, и коллеги не захотели высказаться относительно него, – заявил Боля.

По инициативе ПСРМ, полномочия лиц, которые были назначены на должности в период с 20 января 2016 по 7 июня 2019 года, будут прекращены до истечения мандата.

Под действие закона о люстрации, предложенного ПСРМ, подпадают следующие категории чиновников: председатель и члены Совета по аудиовизуалу, директор и зам. директора Национального центра по защите персональных данных, председатель, вице-председатель и члены НАРЭ, члены Админсовета Национальной комиссии по финансовым рынкам, председатель и зам. председатели Национально агентства по неподкупности, управляющий и его замы, члены Надзорного совета НБ, директор и замы Агентства по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий, руководство Национального агентства по разрешению споров, Совета по конкуренции, Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег.