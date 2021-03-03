«Сегодня отмечается Всемирный день слуха. Основная цель этого дня – повысить осведомленность всего мира о проблемах, связанных со слухом, ведь он играет важнейшую роль в процессе общения между людьми. Не менее важно отношение властей к людям с нарушениями слуха и те действия, которые предпринимаются для улучшения условий их жизни и интеграции в общество», – написал на своей странице в социальной сети председатель Партии социалистов Игорь Додон.

Именно он, будучи президентом страны, запустил программу «Спасите детей из мира тишины», протянув таким образом руку помощи родителям, чьи дети страдают от потери слуха. Цель – дать возможность деткам обрести слух и легко интегрироваться в общество. Благодаря благотворительному фонду «Din Suflet», который патронирует Галина Додон, с 2017 по 2019 год десяткам детей были сделаны операции по кохлеарной имплантации.

В 2020 году проект получил правительственную поддержку, также благодаря Игорю Додону. И уже в рамках этой спецпрограммы «Кохлеарный имплантат» из Фонда обязательного медицинского страхования были приобретены 20 имплантатов для 20 детей, которым диагностировали потерю слуха.

В нынешнем году планируется выделить еще около 5 млн леев из Фонда обязательного медицинского страхования на операции для еще десяти детей.

«Я буду настаивать на продолжении этих проектов. В то же время мы рассмотрим другие возможности поддержки людей с сенсорными нарушениями», – написал на своей страничке в соцсети председатель ПСРМ Игорь Додон.