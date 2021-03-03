В Нобелевском комитете определились со списком кандидатов на премию мира за 2021 год, сообщает «Военное обозрение».

Секретарь комитета Олав Ньельстад по этому случаю рассказывал журналистам: «У нас 329 номинантов. Придется серьезно поработать, чтобы определить наиболее достойного среди них. Максимальное число было в 2016-м году – 376 номинантов». Среди претендентов на премию экологическая активистка Грета Тунберг, любительница прогуливать школьные уроки, сторонница «зеленой энергетики». Российский блогер Алексей Навальный, называвший грузин «грызунами». Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, призывающая ввести санкции против своей страны. В эту компанию затесался даже Дональд Трамп.