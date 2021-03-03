Украинская армия приняла на вооружение снайперскую винтовку «Аллигатор» калибра 14,5х114 миллиметров, сообщает «Думская».

Оружие разработано и производится в Харькове. Прицельная дальность – два километра. На расстоянии полутора километров пробивает лобовую броню бронетранспортера. Используются патроны, выпускавшиеся в СССР с 1941 года для противотанковых ружей Симонова и Дягтерёва. Множество боеприпасов к ним находится на базах хранения, есть бронебойные, трассирующие и зажигательные. У «Аллигатора» магазин на пять патронов. На Украине регулярно создаются достаточно оригинальные образцы военной техники, но вот довести их до серийного производства обычно не получается. Редкий случай, в серию пошел 120-миллиметровый миномет «Молот». За несколько лет эксплуатации от его самоподрывов погибли 13 военнослужащих, 30 ранены.