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Газета "Кишиневские новости"

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Тридцать лет на Днестре не стреляют, некоторым это не нравится

03 марта
12:48 2021
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Активисты ассоциации Unirea-ODIP, выступающей за объединение с Румынией, и участники приднестровского конфликта пикетировали во вторник здание посольства Российской Федерации, сообщает ИНФОТАГ.

Считается, что вооруженный конфликт на Днестре начался 2 марта 1992 года. В память о том у дипломатического представительства собралось около двух десятков человек. В руках они держали румынские и молдавские флаги. Они также растянули баннеры, на которых было написано «Герои никогда не умирают!» и «Российская армия – вон!». Активисты скандировали: «Вова Путин не забудь, Бессарабия не твоя». По мнению протестовавших, члены Партии социалистов исполняют приказы, поступающие из Москвы, а потому формирование должно быть запрещено. Также сторонники объединения с Румынией требуют вывода российских миротворцев из Приднестровского региона. В 1992 году с обеих сторон Днестра погибли около тысячи человек.   

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