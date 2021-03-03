Активисты ассоциации Unirea-ODIP, выступающей за объединение с Румынией, и участники приднестровского конфликта пикетировали во вторник здание посольства Российской Федерации, сообщает ИНФОТАГ.

Считается, что вооруженный конфликт на Днестре начался 2 марта 1992 года. В память о том у дипломатического представительства собралось около двух десятков человек. В руках они держали румынские и молдавские флаги. Они также растянули баннеры, на которых было написано «Герои никогда не умирают!» и «Российская армия – вон!». Активисты скандировали: «Вова Путин не забудь, Бессарабия не твоя». По мнению протестовавших, члены Партии социалистов исполняют приказы, поступающие из Москвы, а потому формирование должно быть запрещено. Также сторонники объединения с Румынией требуют вывода российских миротворцев из Приднестровского региона. В 1992 году с обеих сторон Днестра погибли около тысячи человек.