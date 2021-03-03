В Молдове намереваются уничтожить «Боевой отряд»
Молдавские коммунисты выступили со специальным заявлением по поводу того, что происходит на госпредприятии «Железная дорога Молдовы», сообщает ИНФОТАГ.
Долги по заработной плате железнодорожникам уже превысили 70 миллионов леев, с возмущением говорит левая оппозиция. «Некоторые из тех, кто еще пребывает во власти, пытаются убедить, что такое положение дел на железной дороге всегда было ей присуще. Цель таких попыток ясна и прозрачна: ЖДМ, несмотря на проблемы технического характера… разделенность территории, пограничные проблемы, все еще представляет собой значительный экономический потенциал, а также огромный капитал, принадлежащий государству, который хотелось бы кое-кому прибрать к рукам или продать с персональной выгодой», – полагают коммунисты. По их мнению, железнодорожники являются единственным «боевым организованным рабочим отрядом» и его хотят уничтожить.