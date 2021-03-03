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Газета "Кишиневские новости"

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В Молдове намереваются уничтожить «Боевой отряд»

03 марта
12:48 2021
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Молдавские коммунисты выступили со специальным заявлением по поводу того, что происходит на госпредприятии «Железная дорога Молдовы», сообщает ИНФОТАГ.

Долги по заработной плате железнодорожникам уже превысили 70 миллионов леев, с возмущением говорит левая оппозиция. «Некоторые из тех, кто еще пребывает во власти, пытаются убедить, что такое положение дел на железной дороге всегда было ей присуще. Цель таких попыток ясна и прозрачна: ЖДМ, несмотря на проблемы технического характера… разделенность территории, пограничные проблемы, все еще представляет собой значительный экономический потенциал, а также огромный капитал, принадлежащий государству, который хотелось бы кое-кому прибрать к рукам или продать с персональной выгодой», – полагают коммунисты. По их мнению, железнодорожники являются единственным «боевым организованным рабочим отрядом» и его хотят уничтожить.

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