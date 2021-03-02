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Газета "Кишиневские новости"

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ПСРМ не будет инициировать референдум по отставке главы государства

ПСРМ не будет инициировать референдум по отставке главы государства
02 марта
21:37 2021
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Социалисты готовы продолжать дискуссии с парламентскими партиями и президентом

В ходе заседания парламентской фракции Партии социалистов депутаты выразили свою решимость продолжить дискуссии по этому вопросу с парламентскими партиями, а также с президентом страны. Об этом сообщил лидер политформирования Игорь Додон.

«Депутаты-социалисты подчеркнули важную роль законодательного органа в период политического и конституционного кризиса, отметив необходимость предпринять все возможные действия, которые позволили бы эффективно управлять экономической ситуацией и пандемическим кризисом.

Рад отметить: депутаты были единодушны во мнении о том, что только путем диалога можно определить лучшее решение для выхода из кризиса. Они выразили свою решимость продолжить дискуссии по этому вопросу с парламентскими партиями, а также с президентом страны», – написал Игорь Додон в социальной сети.

Депутаты-социалисты также решили исключить сценарий инициирования референдума об отставке главы государства. Было подчеркнуто, что трата огромных денег на референдум в обстановке пандемии, экономического и социального кризиса будет преступлением против общества.

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