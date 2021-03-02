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Газета "Кишиневские новости"

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В Молдове грядет тотальное очищение от нечестных чиновников

02 марта
20:57 2021
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Под действие Закона о люстрации, предложенного в парламенте фракцией ПСРМ, подпадают следующие должностные лица: председатель и члены Аудиовизуального совета; директор и заместитель директора Национального центра защиты персональных данных; председатель, вице-председатели и члены Совета директоров Национальной комиссии финансового рынка; председатель и вице-председатели Национального органа по неподкупности; губернатор, первый вице-губернатор, заместители председателя и члены Наблюдательного совета Национального банка Молдовы; генеральный директор и директора Национального агентства по регулированию в энергетике; директор и заместители директора Национального агентства по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий; генеральный директор и заместитель генерального директора Национального агентства по рассмотрению апелляций; председатель, вице-председатели и члены пленума Совета по конкуренции; директор и заместители директора Службы по предотвращению и борьбе с отмыванием денег.

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