Под действие Закона о люстрации, предложенного в парламенте фракцией ПСРМ, подпадают следующие должностные лица: председатель и члены Аудиовизуального совета; директор и заместитель директора Национального центра защиты персональных данных; председатель, вице-председатели и члены Совета директоров Национальной комиссии финансового рынка; председатель и вице-председатели Национального органа по неподкупности; губернатор, первый вице-губернатор, заместители председателя и члены Наблюдательного совета Национального банка Молдовы; генеральный директор и директора Национального агентства по регулированию в энергетике; директор и заместители директора Национального агентства по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий; генеральный директор и заместитель генерального директора Национального агентства по рассмотрению апелляций; председатель, вице-председатели и члены пленума Совета по конкуренции; директор и заместители директора Службы по предотвращению и борьбе с отмыванием денег.