По общепринятому мнению, электромобили безопаснее для окружающей среды, чем транспорт на других видах топлива. Действительно, выхлопные газы при работе электродвигателя не образуются. Однако при производстве такого транспорта тоже есть загрязняющие факторы.

Это, прежде всего, большое количество энергии для добычи компонентов, из которых состоят аккумуляторы. А если при зарядке электромобилей они подключаются к источникам энергии, производимой угольными ТЭЦ, негативные экологические последствия увеличиваются. Правда, внушает оптимизм то обстоятельство, что во всем мире сокращается использование ископаемых источников энергии.

Исследователи из Национальной лаборатории Лоуренса Беркли в Калифорнии в США решили выяснить, насколько переход на электромобили способен улучшить экологическую ситуацию. По подсчетам ученых, при замене всего автопарка США на электромобили ежегодные выбросы парниковых газов сократились бы более чем на сорок пять процентов. А если бы все электромобили заряжались в период наименьшей пиковой нагрузки на электросети, снижение выбросов достигло бы почти пятидесяти процентов.

Правда, пока электромобили существенно дороже машин с другими типами двигателей. Но, по мнению специалистов, со временем затраты окупятся за счет значительной экономии на топливе, сообщает «Live Science».