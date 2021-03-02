Старинный замок Бликлинг-холл в английском Норфолке – один из самых знаменитых музеев Соединенного Королевства. Построенный в XV веке, замок принадлежал многим знатным семьям, а сейчас находится в ведении Национального фонда объектов исторического интереса. В залах находится множество старинных гобеленов, ковров и мебели.

И в последнее время смотрители музея столкнулись с большой проблемой: теплые зимы привели к появлению огромного количества платяной моли. Она безжалостно уничтожает все мягкие предметы обстановки. Однако бороться с насекомыми химическими средствами опасно – их воздействия раритеты могут не выдержать. Поэтому в музее решили пойти по другому пути: бороться с молью карликовых ос, которые откладывают собственные яйца в личинок моли, тем самым превращая их в питательную среду для своих личинок. Появившиеся из этих личинок осы «заселяют» новые личинки моли.

Таких ос специально разводят для борьбы с вредителями сельскохозяйственных растений, в частности, кукурузы и пшеницы. Теперь они послужат и охране исторических ценностей, сообщает Atlas Obscura.