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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Старинные гобелены будут спасать от моли с помощью ос

02 марта
14:57 2021
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Старинный замок Бликлинг-холл в английском Норфолке – один из самых знаменитых музеев Соединенного Королевства. Построенный в XV веке, замок принадлежал многим знатным семьям, а сейчас находится в ведении Национального фонда объектов исторического интереса. В залах находится множество старинных гобеленов, ковров и мебели.

И в последнее время смотрители музея столкнулись с большой проблемой: теплые зимы привели к появлению огромного количества платяной моли. Она безжалостно уничтожает все мягкие предметы обстановки. Однако бороться с насекомыми химическими средствами опасно – их воздействия раритеты могут не выдержать. Поэтому в музее решили пойти по другому пути: бороться с молью карликовых ос, которые откладывают собственные яйца в личинок моли, тем самым превращая их в питательную среду для своих личинок. Появившиеся из этих личинок осы «заселяют» новые личинки моли.

Таких ос специально разводят для борьбы с вредителями сельскохозяйственных растений, в частности, кукурузы и пшеницы. Теперь они послужат и охране исторических ценностей, сообщает Atlas Obscura.

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