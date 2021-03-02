Группа исследователей из Национального института рака в Риме выясняла, как влияют на эффективность вакцинации от коронавируса различные факторы. Учитывались пол, возраст, наличие избыточной массы тела.

Были изучены образцы крови около двухсот пятидесяти вакцинированных – как мужчин, так и женщин. Анализы взяли на седьмой день после вторичного введения вакцины Pfizer — BioNTech. У подавляющего большинства был зафиксирован иммунный ответ, причем у привитых он оказался сильнее, чем у тех, кто перенес заболевание и вылечился.

Одновременно ученые обнаружили, что у молодых людей выработалось больше антител, как и у женщин, вес которых был в норме и даже понижен. То есть возраст и масса тела служат важными факторами при определении возможной эффективности действия вакцины.

Ученые намерены продолжить исследования, подчеркивая при этом, что и уже имеющиеся результаты дают важную информацию для построения эффективных программ вакцинации от коронавируса, сообщает MedRxiv.