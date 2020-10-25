Накануне Дня вооруженных сил Румынии, отмечаемом ежегодно 25 октября, в молдавское село Мана Оргеевского района приехал посол соседней страны Даниэл Ионицэ и военный атташе при посольстве Кристи Ладанюк, сообщает агентство IPN.

На сельском кладбище героев румынской армии посол держал речь. «Румынские солдаты, павшие на этих землях, боролись за воссоединение страны, за справедливость и свободу, за эту пядь земли между Прутом и Днестром, которая принадлежала Румынии в результате великого события от 1 декабря 1918 года, и которая была оторвана от тела страны по одиозному пакту Молотова-Риббентропа», – пояснял селянам и гостям дипломат. Военный атташе отметил, что на кладбище захоронены 16 румынских военнослужащих, из которых только двое опознаны. По словам Ладанюка, они «погибли при освобождении Бессарабии от советской оккупации». Как «освободители» добрались до Сталинграда, Крыма и гор Северного Кавказа, где в большинстве своем и полегли, атташе распространяться не стал.