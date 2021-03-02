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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Скоро на околоземной орбите начнут строить космический отель

02 марта
14:37 2021
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Американская корпорация Orbital Assembly Corporation намерена построить на низкой околоземной орбите первый в истории космический отель на базе космической станции Voyager. Отель будет представлять собой большое кольцо, которое будет вращаться. Это необходимо, чтобы в помещениях создавалась искусственная гравитация, аналогичная той, какая существует на Луне.

С внешней стороны кольца разместятся капсулы – номера для постояльцев, тренажерный зал, кинотеатр, рестораны, бары, спа-салон, а также рабочие помещения для экипажа станции. Внутренняя сторона кольца предназначена для приема пассажиров и грузов с космических кораблей.

Капсулы, которые не будут использованы для нужд космического отеля, выставят на продажу или предложат взять в аренду – под жилье или бизнес-помещения. Ожидается, что строительство отеля начнется через четыре года и завершится в течение двух лет. О стоимости проекта и о том, во сколько постояльцам обойдется пребывание в отеле, не сообщается, пишет «Daily Mail».      

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