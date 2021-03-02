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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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В Санкт-Петербурге придумали подушку безопасности для пешеходов

02 марта
11:47 2021
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Специалисты из Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета создали подушку безопасности, которая способна защитить пешеходов и водителей в случае дорожно-транспортных происшествий.

В принципе, подушки такого рода не новость, но все, что разрабатывалось до сих пор, были рассчитаны на скорость автомобиля, не превышающую пятьдесят километров в час. Если же машина ехала быстрее, срабатывание подушки могло просто перебросить человека через крышу авто. Новая разработка лишена этого недостатка.

Пока подушка не востребована, она сложена в отсеке кузова автомобиля прямо перед лобовым стеклом. Форма раскрывшейся подушки – ковшеобразная, углубление направлено в сторону пешехода. Таким образом, исключена возможность того, что при столкновении пешеход перелетит через автомобиль и пострадает. Пока создан прототип устройства, разработчики продолжают заниматься его совершенствованием, сообщает spbgasu.ru.    

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