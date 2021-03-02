Словакия вслед за Венгрией зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса “Спутник V”, не дожидаясь одобрения регулятора ЕС, говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса “Спутник V” в Словацкой Республике. Словакия стала 39-й страной в мире и вторым государством в Европейском союзе, которое одобрило применение вакцины “Спутник V”, заявили в фонде.

Регистрация препарата осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA) на основе результатов клинических исследований “Спутник V” в России и их всесторонней оценки экспертами в Словакии.

Первые поставки вакцины в Словакию осуществлены 1 марта. “Спутник V” входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами. Совокупное население 39 зарегистрировавших вакцину стран превышает 1,1 миллиарда человек.

В настоящее время применение вакцины “Спутник V” одобрено также в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гондурасе, Гватемале и Молдавии.

«В Европе вакцина “Спутник V” одобрена в Словакии, Венгрии, Сан-Марино, Сербии, Черногории, Республике Сербской, Беларуси и России, и интерес к российской вакцине в регионе растет. Партнерство по вакцинам, наличие разных препаратов в национальных портфелях играют ключевую роль для защиты людей и обеспечения безопасности их здоровья, восстановления экономической активности и завершения пандемии как можно скорее», – заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

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