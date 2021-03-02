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Газета "Кишиневские новости"

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Додон напомнил об опасных заявлениях отдельных молдавских политиков

Додон напомнил об опасных заявлениях отдельных молдавских политиков
02 марта
11:17 2021
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Председатель ПСРМ Игорь Додон вместе с однопартийцами принял участие в возложении цветов на мосту через реку Днестр, почтив память погибших в вооруженном конфликте за сохранение независимости и территориальной целостности Республики Молдова.

Игорь Додон отметил, что трагические события 1992 года, связанные с приднестровским конфликтом, стали самой мрачной и печальной страницей в новейшей истории Республики Молдова.

«Убежден, что все жители страны, независимо от политических убеждений, должны извлечь уроки из тех трагических событий и приложить усилия для преодоления их последствий, чтобы сохранить для потомков мирную, стабильную и процветающую страну», – отметил Додон

Он также выразил признательность миротворческим силам, которые оберегают мир и покой на берегах Днестра уже почти 30 лет.

Вместе с тем Игорь Додон напомнил об опасности заявлений отдельных молдавских политиков, в том числе из аппарата нового президента, призвав их воздержаться от подобных деклараций и действий, которые могут привести к эскалации обстановки на Днестре.

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