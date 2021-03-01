Всегда считалось, что у верующих людей и тех, кто не исповедует никакой религии, нравственные принципы различны, в частности, у атеистов отсутствует так называемый моральный компас. Однако психологи из Иллинойского университета в США пришли к выводу, что это заблуждение.

Были проведены опросы среди представителей каждой из категорий людей, охватившие широкий круг респондентов. Выяснилось, что атеисты не менее нравственны, чем верующие, и взгляды их в немалой степени совпадают.

В частности, и те, и другие осуждают аморальное поведение для достижения цели, выступают против угнетения личности, в поддержку социально незащищенных, больных и нуждающихся и склонны не доверять бездоказательным утверждениям. То есть моральный компас у атеистов, несомненно, есть, просто он настроен несколько иначе, чем у верующих, сообщает ferra.ru.