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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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У атеистов и верующих схожие моральные ценности

01 марта
15:17 2021
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Всегда считалось, что у верующих людей и тех, кто не исповедует никакой религии, нравственные принципы различны, в частности, у атеистов отсутствует так называемый моральный компас. Однако психологи из Иллинойского университета в США пришли к выводу, что это заблуждение.

Были проведены опросы среди представителей каждой из категорий людей, охватившие широкий круг респондентов. Выяснилось, что атеисты не менее нравственны, чем верующие, и взгляды их в немалой степени совпадают.

В частности, и те, и другие осуждают аморальное поведение для достижения цели, выступают против угнетения личности, в поддержку социально незащищенных, больных и нуждающихся и склонны не доверять бездоказательным утверждениям. То есть моральный компас у атеистов, несомненно, есть, просто он настроен несколько иначе, чем у верующих, сообщает ferra.ru.

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