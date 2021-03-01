Умение древних египтян создавать мумии – факт общеизвестный. А вот о технологии этого процесса сведений было немного, до наших дней дошла только обрывочная информация.

И вот недавно специалисты-египтологи Копенгагенского университета из Дании обнаружили в древнеегипетском медицинском трактате не просто подробное, а буквально пошаговое описание технологии бальзамирования. Трактат датируется пятнадцатым веком до нашей эры. Все известные до сих пор источники, в которых рассказывается о мумификации, являются как минимум на тысячу лет более поздними.

Особая ценность обнаруженной информации состоит в том, что в манускрипте содержится детальный рассказ о том, как древним египтянам удавалось сохранить лицо умершего. Об этом этапе ученые вообще ничего не знали. Вообще же весь процесс мумификации занимал более двух месяцев, и каждые четыре дня проводилась следующая процедура.

Любопытно, что сам папирус разделен на две части – одна хранится в Лувре, в Париже, а другая – в коллекции папирусов Карлсберга в Копенгагенском университете. Полный текст манускрипта должен быть опубликован в следующем году, сообщает yandex.ru.