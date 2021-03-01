На заседании кабинета министров вице-премьер по вопросам науки, образованию и спорту Мамедмурад Гельдыниязов рассказал присутствующим о том, что идет работа над созданием общественной организации «Золотое поколение».

В нее будут входить школьники 7 – 14 лет, соответствующее распоряжение в прошлом году отдал президент Гурбангулы Бердымухамедов. Формирование должно воспитывать юных туркмен в патриотическом духе, раскрывать и стимулировать их таланты, рассказывал вице-премьер. «Счастливые дети – это наша уверенность в завтрашнем дне, наше истинное могущество и слава», – заявил на заседании кабинета министров президент. Вскоре в стране будут свои октябрята, с туркменской спецификой. Кстати, Бердымухамедов носит титул «Аркадаг», что переводится как «Покровитель». Будут ли юные туркмены носить на груди звездочку с профилем главы государства, пока неизвестно.