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Газета "Кишиневские новости"

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Почему в родном селе президента Молдовы Санду – нищета и разруха

Почему в родном селе президента Молдовы Санду – нищета и разруха
01 марта
14:47 2021
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В Сети интернет появилось любопытное видео, снятое одним из наших граждан, побывавшем в родном селе действующего президента Молдовы Майи Санду. Речь идет о селе Рисипень.

Данный населенный пункт, мягко говоря, не впечатляет своей инфраструктурой. Ситуация достаточно печальная. Рисипень – это нищета, разруха, отсутствие дорог, заброшенные фермы и прочие постройки, отсутствие нормального освещения.

«Картина напоминает заброшенный Богом Бантустан. И если Санду палец о палец не ударила, чтобы помочь собственному селу, что она сделает для граждан Молдовы? Наслаждайтесь, господа!» – прокомментировал видео в своем телеграм-канале депутат Богдан Цырдя.

Видео: https://www.youtube.com/watch?v=STnLK2eYdlo

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