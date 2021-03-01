В Сети интернет появилось любопытное видео, снятое одним из наших граждан, побывавшем в родном селе действующего президента Молдовы Майи Санду. Речь идет о селе Рисипень.

Данный населенный пункт, мягко говоря, не впечатляет своей инфраструктурой. Ситуация достаточно печальная. Рисипень – это нищета, разруха, отсутствие дорог, заброшенные фермы и прочие постройки, отсутствие нормального освещения.

«Картина напоминает заброшенный Богом Бантустан. И если Санду палец о палец не ударила, чтобы помочь собственному селу, что она сделает для граждан Молдовы? Наслаждайтесь, господа!» – прокомментировал видео в своем телеграм-канале депутат Богдан Цырдя.

Видео: https://www.youtube.com/watch?v=STnLK2eYdlo