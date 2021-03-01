В 2010 году именно Вячевлав Негруца, будучи в тот момент министром финансов, рекомендовал Майю Санду на пост советника исполнительного директора Всемирного банка. Об этом сообщает портал politics.md, ссылаясь на доступные ему материалы.

«У президента Майи Санду и ее советника по финансам Вячеслава Негруцы намного больше общего, чем прошлое в рядах ЛДПМ и работа в правительствах Альянсов за европейскую интеграцию. Речь не только о совместном голосовании за концессию Кишиневского аэропорта, о чем они предпочитают молчать. (…) Наш портал получил информацию, которая утаивалась десятилетие. Майя Санду устроилась во Всемирный банк в 2010 году с помощью приказа, подписанного министром финансов Вячеславом Негруца. Наша страна должна была дать рекомендации Всемирному банку, согласно установленным квотам, относительно кандидатуры на пост советника исполнительного директора. И Вячеслав Негруца рекомендовал Майю Санду. Теперь Майя Санду продвигает Вячеслава Негруцу в благодарность за «работу мечты», которую она получила во Всемирном банке», – отмечает портал.

По данным журналистов, Санду и Негруца знакомы еще со студенческих времен. Оба были однокурсниками экс-премьера Иона Кику и бывшего министра финансов Серджиу Пушкуцэ в Академии экономических знаний.