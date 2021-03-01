Глава Крыма Сергей Аксенов в эфире канала «Россия 24» рассказал, что у Елены Зеленской, супруги украинского президента, на полуострове есть квартира.

Находится она в Ливадии, в элитном жилом комплексе «Император», площадь апартаментов 129,8 квадратных метра. «Могу сказать, что жена господина Зеленского до сих пор является владельцем имущества на территории Республики Крым, задолженности по коммунальным платежам нет, значит оккупантам в кавычках она все платит активно, спокойно. Ничего не смущает», – рассказал Аксенов. Зеленская приобрела недвижимость в Ливадии в 2013 году.