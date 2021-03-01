Об этом заявил председатель ПСРМ Игорь Додон, пояснив, что партия доз может быть предоставлена нашей стране в качестве гуманитарной помощи.

«Предпринимаются серьезные усилия, чтобы вакцина прибыла на этой или следующей неделе. Есть три пути доставки российский и не только российской вакцины в Молдову. Первый – дарение, как это произошло с дарением с Запада, и я хочу поблагодарить румынских партнеров за это дарение. Надеюсь, что будет дарение и от Российской Федерации. Второй путь – госзакупки за счет общественных средств. Не надо ждать, нужно срочно покупать миллион доз вакцины, у нас четко определены этапы вакцинации и категории: пожилые люди, медики, учителя. Третий путь – частные компании. После регистрации российской и западной вакцин частные клиники, предприятия, могут закупать и предлагать их на коммерческих условиях населению», – объяснил Додон.

Председатель ПСРМ поблагодарил Российскую Федерацию за решение о поставках вакцины ”Sputnik V” в Молдову.

В конце прошлой недели Агентство по медикаментам сообщило об авторизации вакцин, включенных ВОЗ в список срочного использования: Pfizer/BioNTech, AstraZeneca и «Sputnik V».