Лидер социалистов объяснил, что тема референдума, которую продвигает Майя Санду, является манипулятивной, потому что подобного рода голосование усугубит кризис.

«Последнее, что нас интересует – должность Майи Санду и ее отставка. ПСРМ не инициирует никакого референдума. Подобные дискуссии – фальшивы и манипулятивны, потому что такой референдум может усугубить кризис и не решит ничего. А нас сейчас волнует вопрос: как вытащить страну из кризиса», – заявил Игорь Додон.

Экс-президент Молдовы подтвердил, что нынешний кризис может быть решен только путем диалога.