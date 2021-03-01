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Газета "Кишиневские новости"

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Игорь Додон: ПСРМ не инициирует референдум по отставке Майи Санду

Игорь Додон: ПСРМ не инициирует референдум по отставке Майи Санду
01 марта
12:17 2021
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Лидер социалистов объяснил, что тема референдума, которую продвигает Майя Санду, является манипулятивной, потому что подобного рода голосование усугубит кризис.

«Последнее, что нас интересует – должность Майи Санду и ее отставка. ПСРМ не инициирует никакого референдума. Подобные дискуссии – фальшивы и манипулятивны, потому что такой референдум может усугубить кризис и не решит ничего. А нас сейчас волнует вопрос: как вытащить страну из кризиса», – заявил Игорь Додон.

Экс-президент Молдовы подтвердил, что нынешний кризис может быть решен только путем диалога.

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