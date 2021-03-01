Гобелен был создан с оригинала знаменитой картины Пабло Пикассо, запечатлевшей трагедию города Герника, разбомбленного во время Гражданской войны в Испании. Сама картина хранится в Национальном музее в Мадриде, а гобелен выполнялся под руководством самого автора полотна по заказу главы клана Рокфеллеров Нельсона свыше шестидесяти лет назад.

Все эти годы гобелен оставался собственностью знаменитой семьи, но был передан ею во временное пользование Организации Объединенных Наций. С тысяча девятьсот восемьдесят седьмого года произведением могли любоваться все участники заседаний Совета безопасности ООН, поскольку гобелен украшал стену у входа в зал.

И вот теперь семейство Рокфеллеров решило вернуть реликвию домой. Представитель Генерального секретаря ООН выразил благодарность Нельсону Рокфеллеру-младшему за возможность столько лет лицезреть этот шедевр, передает РИА «Новости».