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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 28 февраля 3949 смертельных случаев

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 28 февраля 3949 смертельных случаев
28 февраля
21:18 2021
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В течение прошедшего дня, 28 февраля, зарегистрированы еще 25 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это: 59-летняя женщина из района Дрокия, 78-летняя женщина из Бричанского района, 51-летняя женщина из Криулянского района, 71-летний мужчина из Хынчештского района, 66-летняя женщина из Кишинева, 85-летний мужчина из Новоаненского района, 72-летний мужчина из Кишинева, 58-летний мужчина из Окницкого района, 75-летний мужчина из Окницкого района, 63-летний мужчина из Кишинева, 81-летний мужчина из Кишинева, 70-летний мужчина из Кишинева, 61-летний мужчина из Кишинева, 73-летняя женщина из Хынчештского района, 54-летний мужчина из Новоаненского района, 73-летний мужчина из Кишинева, 67-летний мужчина из Кишинева, 66-летняя женщина из Яловенского района, 58-летний мужчина из Кишинева, 58-летняя женщина из Кишинева, 78-летняя женщина из Комратского района, 63-летняя женщина из Комратского района, 52-летний мужчина из Комратского района, 67-летний мужчина из Яловенского района, 71-летний мужчина из Хынчештского района.

На вечер 28 февраля 166178 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 3949 человек умерли от инфекции.

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