Воскресенье, 28 февраля 2021, 00:15

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Немецкий иммунолог заставляет Меркель принять вакцину AstraZeneca

Немецкий иммунолог заставляет Меркель принять вакцину AstraZeneca
28 февраля
20:47 2021
Версия для печати

Немецкий иммунолог требует, чтобы власти страны разрешили гражданам старше 65 лет получать вакцину AstraZeneca, пишет ВВС.

Еще в январе вакцина AstraZeneca была одобрена соответствующими органами ЕС и на ее использование было получено разрешение во всех 28 странах. Несмотря на официальные документы, подтверждающие безопасность препарата, местные регулирующие органы Франции, Германии и Италии выразили сомнения относительно использования вакцины гражданами старше 65 лет. В первую очередь они опирались на якобы недостаточную базу данных, исходя из которой невозможно сделать достоверные выводы о действенности лекарства. На этой почве немецкие власти приостановили программу вакцинации для граждан старшей возрастной группы. Глава Немецкого сообщества иммунологов Карстен Ватцл выразил глубочайшее возмущение по этому поводу и призвал канцлера Ангелу Меркель принять вакцину в прямом эфире, чтобы доказать ее безопасность. Недавние исследования шотландских ученых подтвердили эффективность AstraZeneca среди старшего поколения.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,460,00%
EUR21,080,00%
GBP24,310,00%
UAH0,620,00%
RON4,320,00%
RUB0,230,00%

Курсы валют в MDL на 28.02.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд