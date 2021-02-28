Немецкий иммунолог требует, чтобы власти страны разрешили гражданам старше 65 лет получать вакцину AstraZeneca, пишет ВВС.

Еще в январе вакцина AstraZeneca была одобрена соответствующими органами ЕС и на ее использование было получено разрешение во всех 28 странах. Несмотря на официальные документы, подтверждающие безопасность препарата, местные регулирующие органы Франции, Германии и Италии выразили сомнения относительно использования вакцины гражданами старше 65 лет. В первую очередь они опирались на якобы недостаточную базу данных, исходя из которой невозможно сделать достоверные выводы о действенности лекарства. На этой почве немецкие власти приостановили программу вакцинации для граждан старшей возрастной группы. Глава Немецкого сообщества иммунологов Карстен Ватцл выразил глубочайшее возмущение по этому поводу и призвал канцлера Ангелу Меркель принять вакцину в прямом эфире, чтобы доказать ее безопасность. Недавние исследования шотландских ученых подтвердили эффективность AstraZeneca среди старшего поколения.