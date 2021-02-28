Мирные протесты в Мьянме против военной оккупации стремительно перерастают в открытое сопротивление, передает ВВС.

Атмосфера в Мьянме накаляется не по дням, а по часам. После насильственного захвата власти в стране военными 1-го февраля и ареста лидера «Национальной лиги за демократию» Аун Сан Су Чжи жители Мьянмы вышли на протесты. На протяжении всего месяца число граждан, принимавших участие в митингах, неумолимо росло. В прошлый понедельник, 22-го февраля, состоялся самый масштабный протест, когда на улицы столицы – Нейпьидо, вышли сотни тысяч граждан. Сегодня, 28-го февраля, митинги проходят в городах Янгон, Мандалай и Тавой. Полиция и военные пошли в наступление на протестующих. Представители правопорядка используют слезоточивый газ и резиновые пули. Фото и видеодокументы с места событий показывают мирных жителей, убегающих от полиции, несколько человек лежат в крови в бессознательном состоянии. Тем не менее, протесты не прекращаются, и граждане упорно продолжают шествие.