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Газета "Кишиневские новости"

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Индусы запустили своего премьера в космос

28 февраля
13:17 2021
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В воскресенье индийская организация космических исследований запустила в этом году первую ракету с 19 спутниками, сообщает India.com

Один из них, Амазония -1, собран в Бразилии. Также на борт ракеты поместили SD-карту, на которую записали фотографии премьер-министра Нарендры Моди и философское произведение Бхагавад-Гита. Это один из самых священных текстов для Индии. В нем на поле боя Кришна ведет пространную беседу с воином по имени Арджуна. Предполагается, что этот памятник религиозно-философской мысли был написан за несколько сот лет до нашей эры.  

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