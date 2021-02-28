В воскресенье индийская организация космических исследований запустила в этом году первую ракету с 19 спутниками, сообщает India.com

Один из них, Амазония -1, собран в Бразилии. Также на борт ракеты поместили SD-карту, на которую записали фотографии премьер-министра Нарендры Моди и философское произведение Бхагавад-Гита. Это один из самых священных текстов для Индии. В нем на поле боя Кришна ведет пространную беседу с воином по имени Арджуна. Предполагается, что этот памятник религиозно-философской мысли был написан за несколько сот лет до нашей эры.