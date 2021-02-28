Президент Майя Санду приняла участие в торжественной церемонии передачи Румынией Республике Молдова 21 600 доз вакцины AstraZeneca, сообщает stiri.md

Глава государства поблагодарила соседнюю страну за своевременную помощь. По ее словам, в первую очередь будут привиты медики, которые борются с распространением COVID-19. Многие высокопоставленные чиновники, особенно в Латинской Америке, получают укол, защищающий от коронавируса публично, на телекамеры. Не обошло это веяние и Санду. «Я готова вакцинироваться в любой момент, но в первую очередь вакцина необходима тем, кто лечит пациентов с COVID-19. Я готова сделать прививку, чтобы убедить тех, кто сомневается в качестве вакцины», – заявила Санду. Вообще-то пока проблема нежелания прививаться для Республики Молдова совершенно неактуальна, проблема в том, что этой самой вакцины катастрофически не хватает.