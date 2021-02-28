Десять процентов от 21 600 доз AstraZeneca, полученных из Румынии, будет отправлено в Приднестровье, заявила секретарь Министерства здравоохранения Татьяна Затык.

По ее словам, десятая часть любой гуманитарной помощи, прибывающей в Кишинев, направляется в Тирасполь. Первыми будут привиты врачи, борющиеся с распространением COVID-19. «По нашим данным, число таких медработников на правом берегу Днестра составляет около 9 тысяч человек», – отметила Затык в Кишиневском аэропорту, где проходила церемония передачи вакцины. Ранее глава левобережья Днестра Вадим Красносельский написал в Telegram: «Мы примем любую помощь и гарантируем обеспечение необходимых условий для хранения как Pfizer, так и любой другой вакцины».