Телекомпания CNN составила рейтинг двадцати самых вкусных супов мира, в него попал и традиционный борщ.

Он соседствует с итальянским холодным супом гаспачо, французским из морепродуктов буайбес, и западноафриканским из арахиса. «Кусочки нежной свеклы плавают в блестящем красном бульоне для супа, который любят в Украине и по всей Восточной Европе. Борщ, который часто приправлен обильной порцией сметаны, является чем угодно, но не простым свекольным супом», – считают американские эксперты. В Киеве политики от кулинарии выступили с предложением внести борщ в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Также власти Таиланда намерены побороться за внесение тайского супа том-ям в этот список.