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Газета "Кишиневские новости"

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В Туркменистане новорожденным дадут имена: Ашхабад и Столица

28 февраля
13:07 2021
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В стране активно готовятся к празднованию 140-летия Ашхабада, сообщает агентство «Хроники Туркменистана».

На заседании кабинета министров президент Гурбангулы Бердымухамедов распорядился отметить юбилей столицы с размахом. Будут организованы выставки, концерты, для городского общественного транспорта приобретут 400 новых автобусов. День города пройдет 25 мая. Первый мальчик, который появится на свет в этот праздник, будет назван Пайтагт (Столица) или Ашхабад, а девочка – Мерджен (Жемчужина), объявил Бердымухамедов. От имени властей родителям детей будут вручены памятные подарки. «Это будет своеобразным знаком признания любви к столице, уважения к ее истории, гордости за счастливую жизнь народа», – высокопарно говорил Бердымухамедов на заседании кабинета министров.  

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