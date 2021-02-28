В стране активно готовятся к празднованию 140-летия Ашхабада, сообщает агентство «Хроники Туркменистана».

На заседании кабинета министров президент Гурбангулы Бердымухамедов распорядился отметить юбилей столицы с размахом. Будут организованы выставки, концерты, для городского общественного транспорта приобретут 400 новых автобусов. День города пройдет 25 мая. Первый мальчик, который появится на свет в этот праздник, будет назван Пайтагт (Столица) или Ашхабад, а девочка – Мерджен (Жемчужина), объявил Бердымухамедов. От имени властей родителям детей будут вручены памятные подарки. «Это будет своеобразным знаком признания любви к столице, уважения к ее истории, гордости за счастливую жизнь народа», – высокопарно говорил Бердымухамедов на заседании кабинета министров.