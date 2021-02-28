Председатель Центральной избирательной комиссии РМ Дорин Чимил заявил в эфире телеканала TVR Moldova, что он с коллегами уже подсчитал, во сколько обойдутся досрочные парламентские выборы.

При этом в государственном бюджете на 2021 года подобного рода расходы не предусмотрены. «ЦИК постоянно готов к выборам, но пока у нас нет решения о проведении их. По нашим оценкам, речь идет о 114 миллионах леев. К этой сумме добавляются предполагаемые затраты на приобретение материалов против COVID-19. Мы подсчитали, что это составит около 120 миллионов бюджетных расходов», – уточнил глава Центризбиркома. Также он рассказал, что ЦИК готов к нововведению – голосованию молдавских гастарбайтеров в течение двух дней. Соответствующая инициатива находится в парламенте. Такая практика существует в соседней Румынии. Аналитики отмечают – Чимил выдвиженец президентской Партии «Действие и солидарность». На прошлогодних выборах главы государства за Майю Санду активно голосовали представители диаспоры. Похоже, нечто подобное хотят повторить, а может даже и улучшить полученные результаты, но уже на парламентских выборах.