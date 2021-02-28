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Газета "Кишиневские новости"

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Польша ищет союзников против России в Бухаресте

28 февраля
12:57 2021
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Глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох заявил после визита в Румынию, что Варшава, Бухарест и Киев должны более активно координировать общерегиональную политику, сообщает Укринформ.

Чиновник рассказал, что обсуждал с румынскими коллегами вопросы двустороннего сотрудничества, гибридную войну, атаки в киберпространстве. «Источником этих угроз, и не только, с нашей точки зрения является Россия», – заявил Солох. «Думаю, что польско-румынское сотрудничество имеет значительный региональный потенциал. Мы знаем, что есть положительная реакция со стороны Украины, мы постараемся провести встречу президентских советников в треугольнике Польша-Румыния-Украина», – уточнил глава Бюро национальной безопасности.

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