Глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох заявил после визита в Румынию, что Варшава, Бухарест и Киев должны более активно координировать общерегиональную политику, сообщает Укринформ.

Чиновник рассказал, что обсуждал с румынскими коллегами вопросы двустороннего сотрудничества, гибридную войну, атаки в киберпространстве. «Источником этих угроз, и не только, с нашей точки зрения является Россия», – заявил Солох. «Думаю, что польско-румынское сотрудничество имеет значительный региональный потенциал. Мы знаем, что есть положительная реакция со стороны Украины, мы постараемся провести встречу президентских советников в треугольнике Польша-Румыния-Украина», – уточнил глава Бюро национальной безопасности.