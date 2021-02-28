В акватории Черного моря в минувшую субботу начались военно-морские учения НАТО «Посейдон – 21», сообщает «Международное румынское радио».

Продлятся маневры до 6 марта. Свыше 700 военнослужащих, 13 кораблей и 9 самолетов отрабатывают элементы противолодочной борьбы. Также представители флотов США, Франции, Испании, Греции, Турции и Румынии повышали навыки в поиске и уничтожении морских мин. Не обошлось и без неприятностей: коварный удар в спину «мирному» НАТО нанес не потенциальный противник – Россия, а коронавирус. От участия в маневрах вынужденно отказалась болгарская сторона. Министр обороны и безопасности Красимир Каракачанов подтвердил, что в Военно-морских силах заразились COVID-19 пять моряков, а потому все суда останутся на приколе.