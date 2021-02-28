«Белорусский партизан» сообщает, что 887 историков написали заявление и отправили его в Генеральную прокуратуру, парламент и Институт истории, в послании они высказались против инициативы запретить бело-красно-белый флаг.

Среди подписантов 21 доктор наук. Они объяснили, что для запрета стяга нет никаких оснований, а те, кто участвует в дискредитации национального флага, должны понести ответственность. С письмом можно ознакомиться на сайте «Наш Сцяг». Историк Алесь Смолянчук поясняет: «Общее количество подписантов превысило 3 тысячи, на сайте мы решили оставить имена только тех, кто так или иначе связан с историей как наукой или учебной дисциплиной либо занимается краеведением». Ученные напоминают, что бело-красно-белый флаг был признан всеми национальными белорусскими организациями в 1917 году. Он стал символом страны в 1918-1919 годах, когда «на развалинах империи» возникла Белорусская народная республика.