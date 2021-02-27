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Газета "Кишиневские новости"

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Российские генералы любят китайские автомобили

27 февраля
19:38 2021
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Военное ведомство России решило закупить для собственных нужд китайские внедорожники Haval H9, сообщает «Военное обозрение».

Военным запрещено приобретать технику за рубежом, поэтому автомобили приобретаются на заводе, построенном в Тульской области. «Haval выиграл тендер на поставку в округа, в штабы внедорожников H9. Они уже пришли в армию. То есть техника прошла все жесткие отборы. Haval будет основной штабной машиной. Контракт длительный», – сообщает веб-ресурс «Китайские автомобили». Автомобилем пользуются уже в военном ведомстве, Генеральном штабе, один даже замечен у миротворцев в Нагорном Карабахе. Эксперты гадают: чем российским генералам не понравился УАЗ Patriot или Lada Niva Travel?

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