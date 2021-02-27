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Газета "Кишиневские новости"

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Все выше, и выше, и выше… цены в Молдове на бензин

Все выше, и выше, и выше… цены в Молдове на бензин
27 февраля
17:07 2021
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После заседания Высшего совета безопасности президент Майя Санду на пресс-конференции заявила, что рост цен на нефтепродукты – результат сговора участников рынка, сообщает ИНФОТАГ.

Глава государства констатировала – когда мировые цены на нефть падали, в Молдове стоимость горючего не опускалась. На заседании совета безопасности заслушали представителей Национального агентства по регулированию в энергетике и Совета по конкуренции. «Лучшим вариантом станет введение максимального потолка цен на нефтепродукты. Для этого необходимо внести поправки в закон. Надеюсь, что найдется 51 депутат для того, чтобы это сделать», – отметила Санду. По ее мнению, Совет по конкуренции должен замораживать цены, когда между участниками рынка происходит сговор.

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