После заседания Высшего совета безопасности президент Майя Санду на пресс-конференции заявила, что рост цен на нефтепродукты – результат сговора участников рынка, сообщает ИНФОТАГ.

Глава государства констатировала – когда мировые цены на нефть падали, в Молдове стоимость горючего не опускалась. На заседании совета безопасности заслушали представителей Национального агентства по регулированию в энергетике и Совета по конкуренции. «Лучшим вариантом станет введение максимального потолка цен на нефтепродукты. Для этого необходимо внести поправки в закон. Надеюсь, что найдется 51 депутат для того, чтобы это сделать», – отметила Санду. По ее мнению, Совет по конкуренции должен замораживать цены, когда между участниками рынка происходит сговор.