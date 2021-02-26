Молдова не зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса нового типа «Спутник V», заявила пресс-секретарь президента страны Сорина Штефырцэ, сообщает Reuters. По словам Штефырцэ, использование препарата в Молдове будет разрешено только после его регистрации Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Ранее о регистрации «Спутник V» в Молдове сообщалось на официальной странице препарата в Twitter.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

«Спутника V» применяется почти в 40 странах мира, в том числе европейских, и считается экспертами высокоэффективным и безопасным.