Глава Минюста удивлен объяснениями Майи Санду о причинах, по которым не могут привезти вакцину от “Pfizer” и “Moderna”.

Политический кризис, отсутствие правительства, которое может взять на себя ответственность, и отказ президента страны соблюдать Конституцию – таковы мотивы, по которым в Молдове нет вакцины от COVID-19, считает и.о. министра юстиции Фадей Нагачевский. Он выразил удивление заявлениями Майи Санду, согласно которым фармацевтические компании проявляют скепсис по отношению к молдавской юстиции, что ведёт к затягиванию поставок в нашу страну.

«Гляньте-ка, не политическая неопределенность, спровоцированная конфликтом ветвей власти, отсутствие правительства, с которым можно говорить и которое может взять на себя ответственность, и отказ президента соблюдать Конституцию, а, оказывается, юстиция виновата, что нет вакцины», – написал министр.