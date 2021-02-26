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Газета "Кишиневские новости"

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Майя Санду нашла «виновника» проволочек с доставкой вакцины в Молдову

26 февраля
22:37 2021
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Глава Минюста удивлен объяснениями Майи Санду о причинах, по которым не могут привезти вакцину от “Pfizer” и “Moderna”.

Политический кризис, отсутствие правительства, которое может взять на себя ответственность, и отказ президента страны соблюдать Конституцию – таковы мотивы, по которым в Молдове нет вакцины от COVID-19, считает и.о. министра юстиции Фадей Нагачевский. Он выразил удивление заявлениями Майи Санду, согласно которым фармацевтические компании проявляют скепсис по отношению к молдавской юстиции, что ведёт к затягиванию поставок в нашу страну.

«Гляньте-ка, не политическая неопределенность, спровоцированная конфликтом ветвей власти, отсутствие правительства, с которым можно говорить и которое может взять на себя ответственность, и отказ президента соблюдать Конституцию, а, оказывается, юстиция виновата, что нет вакцины», – написал министр.

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